Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, пишет The New York Times.

Источник: AP 2023

«Пока конфликт уже идет два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», — говорится в материале.

Как отметили журналисты, на это указывают слова Владимира Зеленского, который накануне заявил о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.

Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Швейцарский саммит по Украине не был мирным, и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Владимир Зеленский.

В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.