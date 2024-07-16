СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией

«Пока конфликт уже идет два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», — говорится в материале.
Как отметили журналисты, на это указывают слова Владимира Зеленского, который накануне заявил о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.
Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Швейцарский саммит по Украине не был мирным, и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Владимир Зеленский.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.