Лукашенко: нужно не дать врагам втянуть Беларусь в военный конфликт, и для этого мы делаем все необходимое

Глава государства отметил, что военным хорошо известно о том, что происходит сейчас на южном и западном приграничье страны. По сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки восемь десятилетий назад, — так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. «И мы делаем для этого все необходимое. В том числе и разместив у себя самое страшное — ядерное оружие», — обратил внимание белорусский лидер.
Лукашенко: белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава Александр Лукашенко заметил, что Беларусь порой упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. Хотя на деле она обеспечивает военную безопасность и укрепляет свою обороноспособность, в том числе для того, чтобы не допустить повторения трагедии 1941 года.
«Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные Силы, также с учетом опыта боевых действий, — заверил Президент. — Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору».