Лукашенко: нужно не дать врагам втянуть Беларусь в военный конфликт, и для этого мы делаем все необходимое

Глава государства отметил, что военным хорошо известно о том, что происходит сейчас на южном и западном приграничье страны. По сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки восемь десятилетий назад, — так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. «И мы делаем для этого все необходимое. В том числе и разместив у себя самое страшное — ядерное оружие», — обратил внимание белорусский лидер.