Дмитрий Демешин: У нас не должно быть окраин края, Ванино — не окраина!

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин отправился в рабочую поездку в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Там глава региона будет работать в течение двух дней. В планах — посмотреть проблемные объекты, о которых сообщали люди, проверить подготовку к предстоящему отопительному сезону, а также встретиться с местными жителями. Вместе с врио губернатора в районах работают его заместители и краевые министры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.