Дмитрий Демешин: У нас не должно быть окраин края, Ванино — не окраина!

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин отправился в рабочую поездку в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Там глава региона будет работать в течение двух дней. В планах — посмотреть проблемные объекты, о которых сообщали люди, проверить подготовку к предстоящему отопительному сезону, а также встретиться с местными жителями. Вместе с врио губернатора в районах работают его заместители и краевые министры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Первым пунктом в рабочем графике Дмитрия Демешина стало посещение автомобильной дороги «Подъезд к пос. Монгохто» в Ванинском районе. Этот дорожный объект задействован в доставке стройматериалов для второго пути БАМа — по нему ежедневно передвигается тяжеловесный транспорт. Как следствие, на дорожном покрытии образовались многочисленные ямы и пучины.
Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Георгий Мазунин, с 2021 года на автодороге протяженностью 26,5 км отремонтировано 7 км полотна, в этом году планируется привести в порядок еще 2,3 км. Также в рамках содержания автодороги подрядчики ликвидируют пучины и выполняют ямочный ремонт.
Проехав от Ванино по направлению к Монгохто 18 км, врио губернатора отметил крайне неудовлетворительное состояние дороги и поручил привести ее в порядок.
— Мы сейчас проехали, дорога ужасная. И люди совершенно оправданно нас критикуют. Они не должны себя чувствовать так, как будто живут где-то на окраине. Ванино — не окраина! 7 км — это крайне мало. Необходимо отремонтировать эту дорогу для людей. Деньги выделили. До 2026 года у нас предусмотрено 276 млн рублей, — сказал Дмитрий Демешин.
Зампредседателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева пояснила, что восстановление автодороги ведется совместно с ОАО «РЖД», с которым заключено соответствующее соглашение.
— Сейчас идет интенсивное строительство БАМа, поэтому пока возможно только устранение пучинистых участков. Как только основные работы по строительству БАМа будут завершены, мы приступим к восстановлению дорожного покрытия. Заключение контракта планируется в августе текущего года, — отметила Ирина Горбачева.
В восстановлении подъезда к пос. Монгохто также примет участие подрядная организация ОАО «РЖД», участвующая в строительстве БАМа. После окончания строительства компания обеспечит ремонт покрытия. По направлению от с. Дюанка до п. Токи окончание строительства участка БАМа запланировано на декабрь 2024 года. Там уже запущено железнодорожное движение, основные объемы с карьеров вывезены. По станции «Монгохто» восстановление дороги также намечено на 2025 год. Участок, который осмотрел врио губернатора, подрядчик обязался отремонтировать к 1 сентября текущего года.