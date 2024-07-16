«Кошмар для Зеленского», «катастрофа для Украины»: что говорят о выборе Трампом кандидата в вице-президенты

Джей Ди Вэнс родился в 1984 году в Огайо, вырос в Кентукки с бабушкой из-за наркотической зависимости матери. После школы Вэнс служил в морской пехоте США, где работал военным корреспондентом при отделе по связям с общественностью. Служба пришлась как раз на годы иракской войны. Затем он окончил университет Огайо за два года и поступил в Йельский юрфак. Впоследствии работал у венчурного капиталиста Питера Тиля и в 2017 году основал свою фирму. Его непростое детство стало основой для создания бестселлера «Элегия Хиллбилли». В 2020 году режиссер Рон Ховард адаптировал эту книгу для экрана, пригласив на главные роли Эми Адамс и Гленн Клоуз. Фильм получил название «Элегия Хиллбилли».