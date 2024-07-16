«Кошмар для Зеленского», «катастрофа для Украины»: что говорят о выборе Трампом кандидата в вице-президенты

Что Джей Ди Вэнс говорил о конфликте на Украине
Выбранный Трампом вице-президент Джей Ди Вэнс — «катастрофа для Украины», заявил чиновник ЕС в комментарии для издания Politico.
В статье Politico приводится цитата Вэнса из разговора с экс-стратегом Белого дома Стивом Бэнноном в 2022 году:
Я должен быть честен с вами, мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной.
В декабре 2023 года Вэнс заявил, что в интересах Америки признать, что «Украина должна будет уступить часть территории русским».
В феврале 2024-го на Мюнхенской конференции по безопасности он указал на необходимость пересмотра поддержки Киева и пропустил встречу сенаторов с украинской делегацией.
Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп.
После назначения Вэнса на пост вице-президента Трампа, журналисты Fox News задались вопросом, как отреагировал Зеленский, так как Вэнс не поддерживает Украину. Эксперты выразили недовольство выбором Трампа не из числа «глобалистов». Республиканцы из Мичигана и Колорадо выразили поддержку Вэнсу.
Перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023 года Вэнс настаивал на том, чтобы Белый дом признал, что украинским войскам придется уйти с территрии новых регионов РФ. Он также сказал, что в интересах США закончить конфликт, несмотря на возникающие продовольственные и энергетические кризисы. Сам визит украинского президента он охарактеризовал как «самый позорный фарс».
Чем известен кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
Как следует из заявления МИД РФ, 38-летний сенатор от Огайо Джеймс Вэнс находится в санкционном списке России.
Джей Ди Вэнс родился в 1984 году в Огайо, вырос в Кентукки с бабушкой из-за наркотической зависимости матери. После школы Вэнс служил в морской пехоте США, где работал военным корреспондентом при отделе по связям с общественностью. Служба пришлась как раз на годы иракской войны. Затем он окончил университет Огайо за два года и поступил в Йельский юрфак. Впоследствии работал у венчурного капиталиста Питера Тиля и в 2017 году основал свою фирму. Его непростое детство стало основой для создания бестселлера «Элегия Хиллбилли». В 2020 году режиссер Рон Ховард адаптировал эту книгу для экрана, пригласив на главные роли Эми Адамс и Гленн Клоуз. Фильм получил название «Элегия Хиллбилли».
Вэнс активно защищает интересы простых американцев, акцентируя внимание на депрессивных индустриальных районах Среднего Запада, известных как «ржавый пояс». Дональд Трамп подчеркивает, что Вэнс выступает в поддержку американских рабочих и фермеров. Политологи описывают Дэвида как «острого на язык, телегеничного, радикального героя рабочего класса и забитой деревенщины», отмечая, что его избрание окончательно приведет к трансформации Республиканской партии в «трампистскую».
Нина Лютикова