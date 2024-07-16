Прямую линию с Путиным снова совместят с пресс-конференцией

Путин ответил на несколько десятков из 3 млн вопросов, которые получили организаторы. Среди тем, которые затрагивал президент, были военные действия на Украине, его задачи на новый срок (в мае Путин в пятый раз вступил в должность), рост цен на продукты, обмен заключенными с США и др.