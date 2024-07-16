Лукашенко встречается в Минске с губернатором Приморского края

«Спасибо что приезжаете к нам, чувствуете, что где-то корень ваш зарыт здесь, в Беларуси. Чем больше мы взрослеем, тем больше нас тянет к тем корням. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси», — сказал он.