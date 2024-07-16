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Лукашенко встречается в Минске с губернатором Приморского края

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил о заинтересованности в сотрудничестве с этим регионом России.

Источник: Sputnik.by

«Олег Николаевич, Владивосток — географически далекий, но не чужой, об этом свидетельствуют наши встречи нередкие и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч».

заявил он в Минске во вторник.

Лукашенко также поблагодарил главу Приморья за частые визиты в Беларусь.

«Спасибо что приезжаете к нам, чувствуете, что где-то корень ваш зарыт здесь, в Беларуси. Чем больше мы взрослеем, тем больше нас тянет к тем корням. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси», — сказал он.

В свою очередь Кожемяко поблагодарил президента республики за возможность встречи и отметил важность партнерства с Беларусью для Приморского края.

«Благодаря нашему сотрудничеству жители Приморского края потребляют с удовольствием белорусскую продукцию, мы видим, что с каждым годом растет оборот по продукции сельского хозяйства».

сказал он.

Губернатор отметил рост объема товарооборота между Беларусью и Приморьем.

«Если мы начинали с полутора миллиардов, то сейчас он 22,5 миллиарда (российских рублей). Нам это выгодно», — сообщил Кожемяко.

По его словам, Беларусь стала больше получать товаров из региона, а белорусская продукция пользуется большим спросом у жителей Приморья.

Лукашенко Александр