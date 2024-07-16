Радий Хабиров вручил боевые награды участникам СВО и водителям гумконвоев.

16 июля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ордена и медали генерала Шаймуратова участникам специальной военной операции и водителям гуманитарных конвоев.
"Разрешите поблагодарить вас от имени Президента России и руководства страны, от имени всех жителей нашей республики. Огромное вам уважение и благодарность за честную службу, за ваши ратные подвиги и беспримерное мужество.
Вам и вашим боевым товарищам хочется низко поклониться. Я всегда говорю: там, на передовой, самые лучшие наши люди. Мы гордимся вами. И всегда будем поддержкой вам и вашим семьям.
Низкий поклон павшим героям, их мужеству, стойкости, верности присяге. Они навсегда в наших сердцах. Мы сделаем всё, чтобы память о героях жила вечно", — отметил Радий Хабиров.
Он подчеркнул, что наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, и сказал несколько слов об участниках церемонии.
«С октября 2022 года на фронте Мустафин Рамиль Вадимович. Разведчик-пулемётчик, настоящий герой. Неоднократно рисковал жизнью при штурмовых действиях и в отражении наступления противника. Награжден орденом “Мужества” и медалью Суворова.
Рядовой Павлов Алексей Михайлович после госпиталя отучился на оператора беспилотных летательных аппаратов и вернулся на передовую.
Младший сержант Мирзаев Азамат Рахматиллович служит вот уже полтора года. А с апреля 2024 года выполняет важные специальные задачи, помогая следственно-экспертной группе на освобожденных территориях, проявляя высокий профессионализм и выдержку.
Вы знаете, я лично держу на контроле вопросы поддержки наших воинов и их семей. Материальное оснащение, благоустройство быта военнослужащих, снабжение их соответствующим специальным оборудованием и снаряжением — одно из приоритетных направлений. Органы власти, муниципалитеты, предприятия, организации, общественники, волонтеры — все задействованы в этой работе. За всё время мы доставили 128 гуманитарных колонн в зону проведения специальной военной операции. И сегодня в этом зале — водители, которые десятки раз участвовали в доставке грузов и тоже рисковали своей жизнью.
Сухов Григорий Леонидович, например, отвёз 94 гуманитарных конвоя в зону проведения СВО. Русаков Дмитрий Николаевич — 84 выезда, Мирасов Игорь Ришатович — 82 выезда, Асеев Вячеслав Васильевич — 74 выезда.
Каждая такая колонна — это наш общий вклад в победу. И, конечно, выезжать на передовую, проехать по очень сложным маршрутам, дойти до каждого места дислокации наших земляков — это тоже подвиг и мужество. Сегодня я говорю каждому участнику нашей церемонии — республика гордится вами", — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров поблагодарил семьи, родных и близких, которые поддерживают бойцов, ждут дома с верой и надеждой.
«Желаю всем вам стойкости и мужества. Скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми», — сказал Глава республики.