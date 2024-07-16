Радий Хабиров вручил боевые награды участникам СВО и водителям гумконвоев.

Вы знаете, я лично держу на контроле вопросы поддержки наших воинов и их семей. Материальное оснащение, благоустройство быта военнослужащих, снабжение их соответствующим специальным оборудованием и снаряжением — одно из приоритетных направлений. Органы власти, муниципалитеты, предприятия, организации, общественники, волонтеры — все задействованы в этой работе. За всё время мы доставили 128 гуманитарных колонн в зону проведения специальной военной операции. И сегодня в этом зале — водители, которые десятки раз участвовали в доставке грузов и тоже рисковали своей жизнью.