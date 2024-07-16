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Участника СВО предложили на пост сенатора от российского региона

Участника специальной военной операции (СВО) Героя России Юрия Нимченко предложили назначить на пост сенатора от Крыма. С таким заявлением выступил в Telegram-канале глава этого российского региона Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

«Юрий Петрович [Нимченко] — (…) военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, человек с правильной жизненной позицией», — рассказал о кандидате на пост Аксенов.

В качестве второго члена Совета Федерации от Крыма был предложен гроссмейстер Сергей Карякин.

Аксенов поблагодарил за работу действующих сенаторов от региона Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, но добавил, что, по словам президента России Владимира Путина, настоящей элитой являются те, кто служит России — «труженики и воины».

Согласно российскому законодательству, сенатором может быть гражданин страны, достигший возраста 30 лет и обладающий «безупречной репутацией», а также постоянно проживающий в России и не имеющий гражданства или вида на жительство в другом государстве. Финальное решение о назначении сенаторов принимает глава государства.