Участника СВО предложили на пост сенатора от российского региона

«Юрий Петрович [Нимченко] — (…) военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, человек с правильной жизненной позицией», — рассказал о кандидате на пост Аксенов.
В качестве второго члена Совета Федерации от Крыма был предложен гроссмейстер Сергей Карякин.
Аксенов поблагодарил за работу действующих сенаторов от региона Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, но добавил, что, по словам президента России Владимира Путина, настоящей элитой являются те, кто служит России — «труженики и воины».
Согласно российскому законодательству, сенатором может быть гражданин страны, достигший возраста 30 лет и обладающий «безупречной репутацией», а также постоянно проживающий в России и не имеющий гражданства или вида на жительство в другом государстве. Финальное решение о назначении сенаторов принимает глава государства.