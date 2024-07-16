Участника СВО предложили на пост сенатора от российского региона

Согласно российскому законодательству, сенатором может быть гражданин страны, достигший возраста 30 лет и обладающий «безупречной репутацией», а также постоянно проживающий в России и не имеющий гражданства или вида на жительство в другом государстве. Финальное решение о назначении сенаторов принимает глава государства.