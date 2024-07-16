Пять человек выдвинулись в губернаторы Волгоградской области

Претендентам необходимо представить до 18:00 24 июля в избирательную комиссию Волгоградской области не менее 225, но не более 236 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Среди них должно быть 50 (52) подписей депутатов представительных органов 29 муниципальных районов и городских округов.