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Молдова получит от США партию военной техники HMMWV

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Национальная армия получит партию военной техники из Соединенных Штатов Америки, сообщили в Министерстве обороны.

Источник: Sputnik.md

В республику до конца недели поступит 20 единиц техники HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle — высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство).

Автомобили будут использоваться солдатами Национальной армии в национальных и международных тренировках и учениях.

Как уточнили в Минобороны, безвозмездная передача техники будет предложена в контексте модернизации Национальной армии и на основании меморандума «О сотрудничестве в военной области между Министерством обороны Молдовы и Департаментом обороны США», подписанного 4 декабря 1995 года.

Из-за жаркой погоды транспортировка техники будет осуществляться в ночное время, отметили в военном ведомстве.

Первые 43 транспортных единицы HMMWV Национальная армия получила от правительства США в 2014 году.