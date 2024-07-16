Молдова получит от США партию военной техники HMMWV

В республику до конца недели поступит 20 единиц техники HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle — высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство).
Автомобили будут использоваться солдатами Национальной армии в национальных и международных тренировках и учениях.
Как уточнили в Минобороны, безвозмездная передача техники будет предложена в контексте модернизации Национальной армии и на основании меморандума «О сотрудничестве в военной области между Министерством обороны Молдовы и Департаментом обороны США», подписанного 4 декабря 1995 года.
Из-за жаркой погоды транспортировка техники будет осуществляться в ночное время, отметили в военном ведомстве.
Первые 43 транспортных единицы HMMWV Национальная армия получила от правительства США в 2014 году.