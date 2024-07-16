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Трамп заявил, что покушение повлияло на него

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него.

Источник: AFP 2023

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение — ред.) повлияло (на меня — ред.)», — сказал он.

Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.

Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

Трамп Дональд