Сенатор Вэнс: в случае победы Трамп начнет переговоры о мире на Украине

В Кремле пока осторожны в оценках: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал «рассуждениями и спекуляциями» публикации о том, что Трамп в случае победы на грядущих выборах в США может стать посредником по Украине. Он также отметил, что Кремлю неизвестен кандидат в вице-президенты США от республиканцев, хотя с его заявлениями в РФ ознакомились.