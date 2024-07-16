Президент Финляндии подписал принятый из-за мигрантов из России закон

При этом закон носит временный характер — будет действовать только год и не будет применяться автоматически после вступления в силу. Для последнего требуется совместное решение правительства и президента. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен полагает, что сейчас не та ситуация, когда необходимо применение этого закона.