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Глава Минцифры Татарстана: «Алиса» заговорит на татарском языке

Татарский — первый язык народов России, который будет распознавать нейросеть.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что голосовой помощник «Алиса» заговорит на татарском языке. Идею разработал институт прикладной семиотики Академии наук республики и «Яндекс».

Пользователи теперь смогут, используя переводчик или мобильное приложение, произнести фразу на татарском и получить ее перевод. Можно будет также увидеть написание и услышать произношение слов.

«Татарский язык станет первым из языков народов России, для которого будет доступна нейросетевая технология синтеза и распознавания речи в сервисах Яндекс», — заявил министр в своем telegram-канале.

Напомним, мечеть в Кукморском районе пополнит реестр объектов культурного наследия.

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