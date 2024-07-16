Глава Минцифры Татарстана: «Алиса» заговорит на татарском языке

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что голосовой помощник «Алиса» заговорит на татарском языке. Идею разработал институт прикладной семиотики Академии наук республики и «Яндекс».
Пользователи теперь смогут, используя переводчик или мобильное приложение, произнести фразу на татарском и получить ее перевод. Можно будет также увидеть написание и услышать произношение слов.
«Татарский язык станет первым из языков народов России, для которого будет доступна нейросетевая технология синтеза и распознавания речи в сервисах Яндекс», — заявил министр в своем telegram-канале.
Напомним, мечеть в Кукморском районе пополнит реестр объектов культурного наследия.