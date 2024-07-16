Назначен новый аким Актау

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе в управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, возглавлял аппарат акима Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, был акимом села Баянды Мунайлинского района, работал в АО «НК “СПК “Каспий” и заместитем акима Актау.