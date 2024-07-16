Участник СВО Нимченко и гроссмейстер Карякин: Аксенов назвал новых сенаторов от Крыма

«Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты. Как подчеркнул наш Президент, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность, достойные люди», — заключил Аксенов.