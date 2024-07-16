Участник СВО Нимченко и гроссмейстер Карякин: Аксенов назвал новых сенаторов от Крыма

Новыми сенаторами от Крыма станут гроссмейстер Сергей Карякин и участник специальной военной операции, Герой России Юрий Нимченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, Нимченко будет представлять в Совете Федерации крымское правительство.
«Юрий Петрович — участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота».
Глава Крыма назвал Героя России человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера.
Сенатором от Госсовета республики станет Карякин. По словам Аксенова, всемирно известный гроссмейстер является настоящим патриотом. Глава Крыма подчеркнул, что шахматист доказал свою твердую позицию на деле.
«Он уделяет большое внимание воспитанию юных граждан нашей страны», — написал руководитель региона.
Аксенов поблагодарил за работу сенаторов от Крыма Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова. Глава республики отметил их вклад в развитие России.
«Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты. Как подчеркнул наш Президент, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность, достойные люди», — заключил Аксенов.
Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, писали, что сенаторами от Крыма могут стать Карякин и глава администрации Ялты Янина Павленко. Однако не исключалось, что вместо градоначальницы этот пост может занять участник специальной операции Кирилл Чебышев. Он шестой в списке «Единой России» на выборах в Госсовет.