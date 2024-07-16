Полпред в СФО Серышев включил Омский НПЗ в список лучших предприятий

«Есть научные коллективы, которые создают новые уникальные технологии, применимые для всего человечества. В области нефтепереработки я бы привел в пример Омский нефтеперерабатывающий завод с, я уверен, лучшим в мире оборудованием», — заявил полпред РФ в СФО Анатолий Серышев.