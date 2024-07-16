Полпред в СФО Серышев включил Омский НПЗ в список лучших предприятий

Об этом полпред заявил в интервью на тему развития регионов и ключевых предприятиях Сибири.
«Есть научные коллективы, которые создают новые уникальные технологии, применимые для всего человечества. В области нефтепереработки я бы привел в пример Омский нефтеперерабатывающий завод с, я уверен, лучшим в мире оборудованием», — заявил полпред РФ в СФО Анатолий Серышев.
Как отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, последние несколько лет предприятие повышает результативность процесса переработки нефти. Активно внедряются передовые экологические технологии, за счет чего улучшается качество, расширяется линейка продукции, повышается безопасность производства.
«Омский нефтеперерабатывающий завод успешно завершил обширную модернизацию своего производственного процесса. Благодаря внедрению передовых технологических подходов глубина переработки нефти доведена почти до рекордных 100%. Это позволило предприятию значительно увеличить выпуск качественных нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин и авиационный керосин», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Напомним, Серышев посещал Омский НПЗ в сентябре 2023 года. Тогда полпред участвовал в торжественной церемонии запуска комплекса первичной переработки нефти.
Строительство объекта вошло в федеральный проект «Чистый воздух». Современный комплекс заменил собой шесть установок предыдущего поколения. Во время визита Анатолий Серышев подчеркнул, реализация подобных масштабных инвестиционных проектов имеет особое значение для стабильного социально-экономического развития страны и создания высокотехнологичных рабочих мест в регионе.