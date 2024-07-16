Министр обороны Азербайджана прибыл в Казахстан

Военно-спортивные состязания в рамках оперативно-тактического командно-штабного учения «Бiрлестiк-2024» («Объединение») проводятся на полигоне Оймаша в Мангистаской области.
Активная фаза уже началась, на конкурсе «Багдар» первыми финишировали военнослужащие Кыргызстана. Они показали глубокую теоретическую подготовку и высокую степень физической готовности, отметили в Минобороны.
В учениях принимают участие 4 тысячи военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. В основном этапе участвуют военные из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Задействованы: наземная и воздушная разведка, морской спецназ, авиация, морские суда и штурмовые и танковые подразделения.