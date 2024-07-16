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Министр обороны Азербайджана прибыл в Казахстан

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. Главу оборонного ведомства Азербайджана Закира Гасанова, прилетевшего в Актау на международные командно-штабные учения, встретил в аэропорту министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

Источник: Минобороны Казахстана

Военно-спортивные состязания в рамках оперативно-тактического командно-штабного учения «Бiрлестiк-2024» («Объединение») проводятся на полигоне Оймаша в Мангистаской области.

Активная фаза уже началась, на конкурсе «Багдар» первыми финишировали военнослужащие Кыргызстана. Они показали глубокую теоретическую подготовку и высокую степень физической готовности, отметили в Минобороны.

В учениях принимают участие 4 тысячи военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. В основном этапе участвуют военные из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Задействованы: наземная и воздушная разведка, морской спецназ, авиация, морские суда и штурмовые и танковые подразделения.