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Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициях, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Akorda.kz

— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях», — говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.