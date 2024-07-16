— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях», — говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициях, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях», — говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.