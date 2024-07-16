Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной

«Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.