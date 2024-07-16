Лукашенко рассказал о поведении военных на границе с Украиной

В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
«Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне.
«Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска», — сказал Лукашенко.
Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.