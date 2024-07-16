Губернатор Свердловской области наградил омбудсмена Татьяну Мерзлякову

Губернатор Свердловской области наградил уполномоченного по правам человека региона Татьяну Мерзлякову благодарственным письмом. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — один из самых опытных и эффективно работающих омбудсменов в стране, — рассказали в департаменте.
Отмечается, что глава региона поблагодарил Татьяну Мерзлякову за вклад в защиту прав и свобод жителей Свердловской области.
На Среднем Урале закон об омбудсмене, который должен обеспечивать дополнительные гарантии свободы гражданина, а также государственной защиты, появился еще в 2010 году. Только за 2023 год в адрес омбудсмена Свердловской области поступило почти 42 тысячи обращений.
Напомним, более ста мужчин в регионе, которые получили повестку, были возвращены домой после частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда» — Екатеринбург.