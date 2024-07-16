Губернатор Свердловской области наградил омбудсмена Татьяну Мерзлякову

На Среднем Урале закон об омбудсмене, который должен обеспечивать дополнительные гарантии свободы гражданина, а также государственной защиты, появился еще в 2010 году. Только за 2023 год в адрес омбудсмена Свердловской области поступило почти 42 тысячи обращений.