Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Свердловской области наградил омбудсмена Татьяну Мерзлякову

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев наградил омбудсмена Татьяну Мерзлякову благодарственным письмом.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области наградил уполномоченного по правам человека региона Татьяну Мерзлякову благодарственным письмом. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.

— Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — один из самых опытных и эффективно работающих омбудсменов в стране, — рассказали в департаменте.

Отмечается, что глава региона поблагодарил Татьяну Мерзлякову за вклад в защиту прав и свобод жителей Свердловской области.

На Среднем Урале закон об омбудсмене, который должен обеспечивать дополнительные гарантии свободы гражданина, а также государственной защиты, появился еще в 2010 году. Только за 2023 год в адрес омбудсмена Свердловской области поступило почти 42 тысячи обращений.

Напомним, более ста мужчин в регионе, которые получили повестку, были возвращены домой после частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда» — Екатеринбург.