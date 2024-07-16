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Лукашенко: мы предлагаем урегулировать отношения с Польшей и Литвой

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусская сторона не видит реакции на свои предложения об урегулировании ситуации в отношениях с Польшей и Литвой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

По его словам, с Украиной, когда она начала накапливать военные силы на границе с республикой, удалось решить все дипломатическим языком, пускай и без привлечения дипломатов. Белорусский лидер еще раз напомнил, что республика не собирается ни с кем воевать, но будет к этому готова, если «чужой сапог ступит на нашу землю».

«Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями».

заверил он.

Лукашенко обратил внимание, что точно так же Минск предлагает решить спорные вопросы с Польшей и Литвой, но пока взаимности в этом не наблюдается.

Президент добавил, что по этой причине Беларуси остается только держать порох сухим и ухо востро в направлении этих государств ЕС.

Ранее глава МИД Беларуси Максим Рыженков рассказал, что официальный Минск пригласил польскую сторону к совместному изучению положения дел на общей границе. «Мы предлагаем любым другим организациям, представителям стран ЕС, которые здесь находятся, также приехать на границу, посмотреть, поговорить, подискутировать, наметить какие-то планы», — сказал белорусский дипломат.

Лукашенко Александр