Лукашенко: мы предлагаем урегулировать отношения с Польшей и Литвой

По его словам, с Украиной, когда она начала накапливать военные силы на границе с республикой, удалось решить все дипломатическим языком, пускай и без привлечения дипломатов. Белорусский лидер еще раз напомнил, что республика не собирается ни с кем воевать, но будет к этому готова, если «чужой сапог ступит на нашу землю».