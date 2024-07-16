У предпринимателей в Узбекистане появится свой кодекс

Сегодня в стране действует около 5 тысяч нормативно-правовых актов, связанных с предпринимательской деятельностью. Как отметили депутаты, их принятие в разрозненном виде и чрезвычайно большом количестве создают трудности в поиске необходимого правового документа и его применении.