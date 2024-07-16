У предпринимателей в Узбекистане появится свой кодекс

Сегодня в стране действует около 5 тысяч нормативно-правовых актов, связанных с предпринимательской деятельностью. Как отметили депутаты, их принятие в разрозненном виде и чрезвычайно большом количестве создают трудности в поиске необходимого правового документа и его применении.
В этой связи в проекте Предпринимательского кодекса регулирование отношений в сфере предпринимательства будет определять единый документ, созданный путем объединения более 100 законодательных актов. Документ предусматривает целостный подход в области предпринимательского права и снижение вмешательства государства в данную сферу.
Законопроект укрепляет основные принципы предпринимательской деятельности: законность, свободу предпринимательства, равенство субъектов, честную конкуренцию, презумпцию добросовестности и свободу от коррупции.
Субъекты предпринимательства делятся на малые, средние и крупные категории. На сегодняшний день в качестве действующей категории существуют только субъекты малого предпринимательства..
В законопроекте предусмотрены пределы и формы государственного регулирования предпринимательства. Приложением утверждены перечни 147 контрольных функций 39 государственных органов и 20 видов проверок, проводимых в порядке уведомления бизнес-омбудсмана, а все проверки, не включенные в перечень, предлагается проводить в порядке, согласованном с ним.
В соответствии с международными стандартами внедряется система женского и молодежного предпринимательства и их поддержки. Определяются социальное предпринимательство, социальное предприятие, социально нуждающиеся слои населения и механизм их поддержки.
Также устанавливаются виды деятельности, которые не могут осуществлять индивидуальные предприниматели, дается право осуществления ими любой деятельности, не запрещенной законом.
По мнению депутатов, проект Кодекса создает гарантии и условия для свободного участия физических и юридических лиц в предпринимательской деятельности, защищает частную собственность, а также права и законные интересы субъектов предпринимательства.