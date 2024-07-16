Губернатор Дмитрий Махонин встретился с участниками и призёрами Игр БРИКС

«Это очень важная поддержка, чтобы развивать себя в дальнейшем. Отмечу недавно построенный спортивный центр “Манеж Спартак”, в котором в хороших условиях могут заниматься не только профессионалы, но и любители. Также отдельные слова благодарности директору спортивной школы “Старт” Ольге Михалевой, потому что мы всегда выезжаем на тренировочные сборы, готовимся к соревнованиям. Нам, спортсменам, остаётся только показывать высокие и достойные результаты и защищать честь Пермского края», — отметил спортсмен Владимир Никитин.