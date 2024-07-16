Губернатор Дмитрий Махонин встретился с участниками и призёрами Игр БРИКС

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 16 июля встретился с участниками и призёрами Международных соревнований «Спортивные игры “БРИКС”, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Прикамья поблагодарил спортсменов и тренеров за высокие результаты и вручил благодарственные письма.
«Было приятно следить за новостями и победами прикамцев. Спасибо, что вы являетесь примером для подрастающего поколения. Благодаря вашим победам российский флаг развевается над стадионами, всё больше молодых ребят приобщаются к занятиям спортом. Желаю вам дальнейших достижений и успехов», — сказал Дмитрий Махонин.
Письма со словами благодарности получили также руководители спортивных школ, в которых занимаются ребята, поехавшие на Игры БРИКС.
С 12 по 23 июня больше трёх тысяч участников состязались в 27 видах спорта в Казани. На мультиспортивных соревнованиях разыграли 392 комплекта наград.
В состав сборной России вошли семеро спортсменов из Пермского края. В итоге в копилке пермяков восемь наград. Шесть из них высшего достоинства и по одной из «серебра» и «бронзы».
Первую медаль в зачёт пермских спортсменов принёс Владимир Никитин, выиграв финальный забег на пять километров. Спортсмен показал лучший результат сезона в России — 13 минут 20,60 секунды.
Ещё одно «золото» принесла Екатерина Ивонина. В забеге на три километра с препятствиями она показала результат 9 минут 28,16 секунды.
Константин Холмогоров стал серебряным призёром Игр БРИКС. Дистанцию 800 метров он преодолел за 1 минуту 49,12 секунды, уступив одну сотую секунду спорстмену из Беларуси.
В соревнованиях по тяжёлой атлетике победителем в весовой категории до 89 кг стал Артём Окулов.
Жанна Исламгалиева из Чернушки завоевала первое место в борьбе на поясах (весовая категория до 58 кг). Также ей присвоено звание Заслуженный мастер спорта России.
Кира Манохина в составе юниоров заняла третье место в заплыве на 50 метров вольным стилем и первое место на дистанции 100 метров вольным стилем. Ещё одно «золото» спортсменка завоевала в составе эстафетной команды.
Кстати, спортсмены и тренеры медалистов получат денежное вознаграждение за победы в Играх БРИКС. По олимпийским видам спорта выплаты составят от 150 до 200 тыс. руб. По неолимпийским — от 30 до 60 тыс. руб.
«Это очень важная поддержка, чтобы развивать себя в дальнейшем. Отмечу недавно построенный спортивный центр “Манеж Спартак”, в котором в хороших условиях могут заниматься не только профессионалы, но и любители. Также отдельные слова благодарности директору спортивной школы “Старт” Ольге Михалевой, потому что мы всегда выезжаем на тренировочные сборы, готовимся к соревнованиям. Нам, спортсменам, остаётся только показывать высокие и достойные результаты и защищать честь Пермского края», — отметил спортсмен Владимир Никитин.