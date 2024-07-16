Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса

С 1 июля Венгрия председательствует в Совете ЕС. Орбан с «мирной миссией» посетил ряд стран, стремясь урегулировать украинский конфликт. Он побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне, предложив европейским лидерам свой план урегулирования. Представитель премьер-министра Венгрии, Балаж Орбан, отметил, что Европе нужно менять политический курс, если она хочет играть решающую роль в конфликте.