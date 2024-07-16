Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию право голоса из-за «мирной миссии» премьер-министра страны Виктора Орбана, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо парламентариев.
В обращении 63 депутата попросили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главу парламента Роберту Метсолу принять меры. По их мнению, Орбан, посещая Москву и Пекин, «эксплуатировал и злоупотреблял ролью председателя совета», нанося значительный ущерб. Парламентарии подчеркнули, что Орбан «исказил свои полномочия».
С 1 июля Венгрия председательствует в Совете ЕС. Орбан с «мирной миссией» посетил ряд стран, стремясь урегулировать украинский конфликт. Он побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне, предложив европейским лидерам свой план урегулирования. Представитель премьер-министра Венгрии, Балаж Орбан, отметил, что Европе нужно менять политический курс, если она хочет играть решающую роль в конфликте.