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Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса

Парламентарии выразили обеспокоенность действиями премьер-министра Венгрии, посетившего Москву и Пекин, и обратились к руководству ЕС с просьбой принять реальные меры для предотвращения дальнейшего ущерба.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию право голоса из-за «мирной миссии» премьер-министра страны Виктора Орбана, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо парламентариев.

В обращении 63 депутата попросили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главу парламента Роберту Метсолу принять меры. По их мнению, Орбан, посещая Москву и Пекин, «эксплуатировал и злоупотреблял ролью председателя совета», нанося значительный ущерб. Парламентарии подчеркнули, что Орбан «исказил свои полномочия».

«Для этого необходимы реальные действия, такие как приостановка права голоса Венгрии в совете, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют никакого влияния», — сказано в письме.

С 1 июля Венгрия председательствует в Совете ЕС. Орбан с «мирной миссией» посетил ряд стран, стремясь урегулировать украинский конфликт. Он побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне, предложив европейским лидерам свой план урегулирования. Представитель премьер-министра Венгрии, Балаж Орбан, отметил, что Европе нужно менять политический курс, если она хочет играть решающую роль в конфликте.

15 июля стало известно, что Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и снизила уровень представительства на заседаниях при венгерском председательстве. Ранее пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Россию подрывает единство и целеустремленность ЕС.

ЕС