Аксенов поручил провести проверки в «Крымэнерго» из-за жалоб на хамство

Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.