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Аксенов поручил провести проверки в «Крымэнерго» из-за жалоб на хамство

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию «Крымэнерго» провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.

«Поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ГУП РК “Крымэнерго” провести служебную проверку по каждому такому случаю, к виновным должны применяться дисциплинарные взыскания», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.

По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.

Ранее в «Крымэнерго» предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество.

В последнее время «Крымэнерго» регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.

ЖКХ