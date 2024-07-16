Аксенов поручил провести проверки в «Крымэнерго» из-за жалоб на хамство

Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.
«Поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ГУП РК “Крымэнерго” провести служебную проверку по каждому такому случаю, к виновным должны применяться дисциплинарные взыскания», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.
По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.
Ранее в «Крымэнерго» предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество.
В последнее время «Крымэнерго» регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.