Как напомнил Медведчук, за день до покушения на Трампа руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о том, что украинские власти пытались осуществить покушения на президента России Владимира Путина, а несколькими днями ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак пообещал уничтожать украинцев, выступающих за мир с Россией. «Физическое устранение политических оппонентов и политическая коррупция — звенья одной цепи в попытках удержаться у власти тех, кто благодаря войне в Украине набивает свои карманы, продавая оружие украинским неонацистам, — продолжил он. — Страны НАТО продолжают активно милитаризировать Украину, оказывая вооруженную и финансовую помощь группе заговорщиков, незаконно удерживающих власть на Украине. Согласно отчету Управления генерального инспектора Министерства обороны, США направили Украине оружейную помощь на сумму более $70 млрд с 2022 года».