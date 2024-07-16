МИД Индии вызвал посла Украины после слов Зеленского о поездке Моди в Россию

Индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил о договоренности Путина и Моди о том, что граждане Индии будут уволены со службы в российской армии и возвращены на родину. СМИ писали о том, что они оказались в зоне боевых действий, потому что их заманили обещанием работы.