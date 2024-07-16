До конца этого года в Приморье планируют определить место для порта Беларуси

По словам главы Приморья, сейчас продолжается подбор соответствующей площадки. Стороны уже обговорили этот вопрос, а до конца этого года планируют определиться с местом, которое будет наиболее удобным для них, обладающим и глубинами, и определенной инфраструктурой.