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До конца этого года в Приморье планируют определить место для порта Беларуси

Президент Республики Беларусь встретился с губернатором Приморского края.

Источник: PrimaMedia.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко сегодня, 16 июля. В ее рамках политические деятели обсудили место для размещения порта Беларуси в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информагентство «БелТА» (18+).

По словам главы Приморья, сейчас продолжается подбор соответствующей площадки. Стороны уже обговорили этот вопрос, а до конца этого года планируют определиться с местом, которое будет наиболее удобным для них, обладающим и глубинами, и определенной инфраструктурой.

«Мы работаем сейчас над созданием совместного порта, который был бы российским и белорусским. В том числе и Китайская Народная Республика, думаю, охотно бы участвовала как партнер. Данный проект представляет особый интерес и в свете развития Северного морского пути», — сказал Олег Кожемяко.

Краевой порт Приморья необходим белорусской стороне как важный пункт на транзитном пути в Китай. Так, в начале 2024 года в Приморье побывала команда специалистов из Беларуси, имеющих опыт в реализации портовых проектов.