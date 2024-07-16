До конца этого года в Приморье планируют определить место для порта Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко сегодня, 16 июля. В ее рамках политические деятели обсудили место для размещения порта Беларуси в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информагентство «БелТА» (18+).
По словам главы Приморья, сейчас продолжается подбор соответствующей площадки. Стороны уже обговорили этот вопрос, а до конца этого года планируют определиться с местом, которое будет наиболее удобным для них, обладающим и глубинами, и определенной инфраструктурой.
«Мы работаем сейчас над созданием совместного порта, который был бы российским и белорусским. В том числе и Китайская Народная Республика, думаю, охотно бы участвовала как партнер. Данный проект представляет особый интерес и в свете развития Северного морского пути», — сказал Олег Кожемяко.
Краевой порт Приморья необходим белорусской стороне как важный пункт на транзитном пути в Китай. Так, в начале 2024 года в Приморье побывала команда специалистов из Беларуси, имеющих опыт в реализации портовых проектов.