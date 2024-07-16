Кубраков: заседание Совета глав МВД СНГ пройдет в августе в Минске

Он также отметил, что между двумя милицейскими ведомствами «нет закрытых тем». При этом он напомнил, что главы двух государств поставили задачу перед правоохранительными органами, чтобы «граждане Таджикистана и Беларуси чувствовали себя в безопасности, где бы они ни находились».