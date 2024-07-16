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Кубраков: заседание Совета глав МВД СНГ пройдет в августе в Минске

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета глав МВД стран СНГ пройдет в Минске в августе, сообщил глава белорусского ведомства Иван Кубраков в ходе рабочего визита в Таджикистан.

Источник: Sputnik.by

Стороны обсуждают вопросы взаимодействия ведомств двух стран. В рамках визита Кубраков встретился с главой МВД Таджикистана Рахимзода Рамазоном Хамро, сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

«(…) ведется активная работа по подготовке и проведению в августе текущего года заседания Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ».

отметил на встрече Кубраков.

Он пригласил главу МВД Таджикистана прибыть в Беларусь для участия в заседании.

На встрече министров были обсуждены вопросы взаимодействия с учетом складывающейся международной обстановки, а также состояния преступности.

«Текущая международная обстановка остается напряженной. Обострились практически все известные вызовы и угрозы глобальной общественной безопасности», — сказал министр.

Он обозначил преступления, борьба с которыми требует еще большей консолидации усилий правоохранительных органов на постсовестском пространстве. Речь идет об экстремизме, терроризме, незаконном обороте наркотиков, нелегальной миграции, преступлениях в сфере высоких технологий.

По словам Кубракова, эти виды преступлений носят транснациональной и трансграничный характер, проявляются в самых радикальных формах.

«Современные тенденции развития преступности требуют от правоохранителей принятия действенных мер», — сказал Кубраков, подчеркнув важность совместной работы и готовность углубить партнерство.

Он также отметил, что между двумя милицейскими ведомствами «нет закрытых тем». При этом он напомнил, что главы двух государств поставили задачу перед правоохранительными органами, чтобы «граждане Таджикистана и Беларуси чувствовали себя в безопасности, где бы они ни находились».

Главы ведомств подписали протокол о намерениях, в котором отражены основные направления развития сотрудничества.

СНГ