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«Нужно проработать». В США предложили неожиданный план по Украине

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине, сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2023

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — приводят журналисты слова политика.

По мнению Гренелла, таким образом Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории, лишь только регионы будут автономными. Он также считает, что Украину нельзя делать членом НАТО, несмотря на просьбы Владимира Зеленского.

В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.