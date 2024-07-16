«Нужно проработать». В США предложили неожиданный план по Украине

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — приводят журналисты слова политика.
По мнению Гренелла, таким образом Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории, лишь только регионы будут автономными. Он также считает, что Украину нельзя делать членом НАТО, несмотря на просьбы Владимира Зеленского.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.