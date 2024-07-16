Лукашенко: белорусы болезненно и остро реагируют из-за ситуации на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как белорусы реагируют на напряженность на границе, сообщила пресс-служба президента.
На церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава Александр Лукашенко высказался о вопросах урегулирования отношений Беларуси с соседними странами. И заметил, что белорусы верят властям и военным.
— За нами стоят наши семьи, наши дети, старики и женщины, наш народ. Они верят в нас. Их вера — наша сила, — подчеркнул он.
Но также Лукашенко рассказал, как белорусы реагируют на обострение ситуации на границе.
— Они очень болезненно и остро реагируют на разного рода напряженности, особенно на нашей границе, — указал он.
И в качестве примера напомнил о недавнем осложнении обстановки на границе Беларуси с Украиной. Которая состояла в том, что украинцы начали концентрировать определенные войска, в том числе снимая с фронта, самые подготовленные боевые войска, на приграничье.
— Людей это насторожило. Запомните, люди всегда более чувствительны, и они видят чуть больше, чем мы, — обратил он внимание.