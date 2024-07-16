«Большинство наших граждан уверены, что нейтральный статус — лучшая защита страны. Последний опрос вновь показал и то, что люди в Молдавии против вступления в НАТО. Они не хотят никаких военных союзов и альянсов. Но у (президента Молдавии) Майи Санду и ее хозяев свои планы и на мнение граждан им откровенно плевать. Поэтому милитаризация страны только нарастает», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военный бюджет страны постоянно растет, учения и тренировки проходят одна за другой. Армия Молдавии участвует в натовских мероприятиях и миссиях, к примеру в Косове, Ливане, Сомали, Боснии и Герцеговине. Также Лунгу выразил опасение, что очередной лот военной техники из США будет использован для подготовки молдавских солдат к участию в «чужих войнах». «И пусть никого не вводят в заблуждение заявления Санду о нейтралитете и мире. Это фальшь, которой президент пудрит нам мозги перед выборами. Как удав, она гипнотизирует жертву перед тем, как проглотить», — добавил Лунгу.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.