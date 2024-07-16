Лавров назвал решение ФРГ разместить у себя американские ракеты унижением

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских ракет средней дальности», — подчеркнул он.
Лавров также отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой остается АСЕАН. По его словам, США и союзники сколачивают новые собственные блоки — вроде AUKUS.
Кроме того, министр коснулся темы урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва готова к поиску баланса интересов, однако при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте.
Лавров призвал всех, кто заинтересован в преодолении этого кризиса, помнить и о проблеме национальных меньшинств. Он добавил, что ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского получает одобрение.
Кроме того, глава МИД отметил, что урегулирование ситуации должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, исходящих от Запада. Он напомнил, что условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент Владимир Путин.
В минувшую среду Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.
По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые «могли бы поражать цели в России с территории Германии». Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.
Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.