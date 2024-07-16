ООН проверяет информацию о расстреле российского военного бойцом «Азова»

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.