Макрон принял отставку премьера Атталя

«Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами», — говорится в сообщении.
Ранее во вторник президент на встрече с кабмином заявил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности. Макрон дал понять, что такая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что правительство не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение.
Габриэль Атталь подал Макрону прошение об отставке 8 июля после парламентских выборов. Президент ее тогда не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из Партии республиканцев получила 143 места.