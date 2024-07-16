Макрон принял отставку премьера Атталя

Ранее во вторник президент на встрече с кабмином заявил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности. Макрон дал понять, что такая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что правительство не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение.