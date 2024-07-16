Reuters: Мишель отверг мирные предложения Орбана по Украине

Мишель также объявил, что политика ЕС, заключающаяся в наращивании поставок оружия Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот». Мишель также написал, что ЕС настаивает на «выводе российских войск с Украины».
Глава Евросовета повторил, что Венгрия не имеет права выдвигать мирные инициативы по конфликту на Украине без согласия Брюсселя. «Ротационное председательство в Совете ЕС не имеет полномочий представлять Европейский союз на международной арене и не получало мандата на переговоры от имени ЕС», — подчеркнул он.
Ответный удар Брюсселя
В ответ на мирную инициативу Орбана брюссельские институты сразу приняли административные меры против Венгрии. Во вторник группа депутатов Европарламента предложила временно лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.
В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Подобное решение не имеет прецедентов в истории ЕС.
Ранее стало известно, что глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, который является прямым подчиненным фон дер Ляйен, намерен созвать в августе в Брюсселе внеплановое заседание министров иностранных дел в тот же день, когда Венгрия собиралась провести в Будапеште неформальную встречу глав МИД ЕС. Таким образом, Боррель фактически вынуждает Орбана перенести ее в Евроквартал Брюсселя.
Турне Орбана
Поездка Орбана в Киев, Москву и Пекин со 2 по 11 июля стартовала на следующий день после начала венгерского председательства в Совете ЕС. Обсуждение потенциальных мирных инициатив без участия Еврокомиссии и даже без разрешения Брюсселя вызвало взрыв возмущения в руководстве ЕС. Там сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс Еврокомиссии на максимально высокий уровень поддержки Украины.
Еврокомиссия и Евросовет еще до начала визита Орбана в Россию поспешили распространить заявления, что Орбан «не имеет никакого мандата ЕС на ведение переговоров с Россией».
Первым «ведомственные санкции» против Венгрии ввел Европарламент, который объявил, что вопреки традиции Орбан как премьер страны — председателя ЕС не приглашен на первую сессию Европарламента в Страсбург с 16 по 19 июля.