Reuters: Мишель отверг мирные предложения Орбана по Украине

Поездка Орбана в Киев, Москву и Пекин со 2 по 11 июля стартовала на следующий день после начала венгерского председательства в Совете ЕС. Обсуждение потенциальных мирных инициатив без участия Еврокомиссии и даже без разрешения Брюсселя вызвало взрыв возмущения в руководстве ЕС. Там сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс Еврокомиссии на максимально высокий уровень поддержки Украины.