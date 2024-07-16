В трех министерствах Татарстана повысят зарплаты служащих

А в Министерстве культуры республики будет изменена и предельная численность сотрудников. Если ранее она составляла 58 единиц, то после принятия постановления составляет 67,5. Согласно документу, 9,5 единицы приходятся на сектор бухгалтерского учета и отчетности подведомственных учреждений. Фонд оплаты труда составит 1,73 млн рублей, из которых более 159 тысячи придутся на новые единицы.