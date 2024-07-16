Сийярто: стратегия Запада на поле боя на Украине провалилась

«Если нет решения на поле боя, то решение должно быть найдено за столом переговоров, — продолжил он. — А чтобы сесть за стол переговоров, нужны контакты, нужны дипломатические каналы, нужен диалог. Для того чтобы вести диалог, необходимо, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты. Поэтому я считаю, что без возобновления дипломатических каналов между Россией и европейскими странами, между Россией и США будет очень, очень сложно достичь какого-либо решения в этом вопросе».