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Сийярто: стратегия Запада на поле боя на Украине провалилась

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Стратегия Запада на украинском направлении провалилась, ситуация на поле боя складывается не в пользу США и ЕС. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что стратегия последних двух с половиной лет провалилась. Потому что независимо от поставок оружия, независимо от санкций, ситуация на поле боя определенно не складывается благоприятным образом в том плане, как на это рассчитывали европейцы и американцы», — сказал он.

По словам Сийярто, поскольку прежний подход Запада к ситуации на Украине провалился, «нужна новая стратегия».

«Если нет решения на поле боя, то решение должно быть найдено за столом переговоров, — продолжил он. — А чтобы сесть за стол переговоров, нужны контакты, нужны дипломатические каналы, нужен диалог. Для того чтобы вести диалог, необходимо, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты. Поэтому я считаю, что без возобновления дипломатических каналов между Россией и европейскими странами, между Россией и США будет очень, очень сложно достичь какого-либо решения в этом вопросе».

Глава МИД Венгрии сообщил, что он обсудил соответствующие вопросы с Лавровым.

ЕС