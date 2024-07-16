Он обратил внимание, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби от имени президента Джо Байдена заявляет, что США «не стремятся к третьей мировой войне — это имело бы ужасные последствия для Европейского континента».
Он призвал европейские страны «осознать, какая самоубийственная роль им уготована».
Министр приехал провести заседание Совбеза по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства в рамках председательства России, которое перешло с 1 июля от Южной Кореи. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.
За это время Россия должна провести три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).