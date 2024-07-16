Лавров напомнил США, кто может пострадать в новой глобальной войне

Он обратил внимание, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби от имени президента Джо Байдена заявляет, что США «не стремятся к третьей мировой войне — это имело бы ужасные последствия для Европейского континента».

«Как говорится, оговорка по Фрейду. То есть в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», — убежден Лавров.