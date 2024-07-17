Башкирия просит Госдуму снизить пенсионный возраст для чиновниц

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с 2023 года возраст выхода мужчин на страховую пенсию составляет 65 лет, а женщин — 60 лет. При этом у чиновниц в 2024 году он составит 61 год, в 2025 году — 62 года, в 2026-ом и последующих годах — 63.