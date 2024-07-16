CNN: Иран планировал покушение на Трампа

На фоне полученных сообщений от разведки секретная служба США несколько недель назад усилила меры безопасности Дональда Трампа, передает CNN. Кандидата в президенты США предупреждали, что ему нежелательно проводить уличные митинги. При этом, по словам источников, в какой-то момент секретная служба прекратила проверять гостей на встречах с Дональдом Трампом.
CNN отмечает, что официальные лица Ирана неоднократно заявляли о готовности отомстить американским военным за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году. Президентом США тогда был Дональд Трамп. Собеседники телеканала утверждают, что полученные недавно разведданные указывают на рост угрозы в отношении Трампа.
13 июля на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Пуля задела ухо кандидата в президенты. При стрельбе один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения. 20-летнего стрелка — Томаса Мэтью Крукса — убили сотрудники секретной службы.