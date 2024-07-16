CNN: Иран планировал покушение на Трампа

Власти США в последние несколько недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники. Как отмечает телеканал, указаний на связь между Ираном и Томасом Мэтью Круксом, который совершил покушение на Трампа 13 июля, нет. Миссия Ирана при ООН отвергла обвинения в адрес Тегерана.