«НАТО провалила свою миссию на Украине. Она пыталась использовать Украину как прокси, но потерпела поражение. Запад уже смирился с этой реальностью. По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать», — сказал эксперт.
Джонсон отметил, что посредством развязывания войн Североатлантический альянс сможет оправдать свое существование. По словам экс-аналитика ЦРУ, именно по этой причине блок планирует обосноваться на Ближнем Востоке.
В совместной декларации членов альянса говорится, что НАТО усилит подход к южному направлению, откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.