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На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.

Источник: Reuters

«НАТО провалила свою миссию на Украине. Она пыталась использовать Украину как прокси, но потерпела поражение. Запад уже смирился с этой реальностью. По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать», — сказал эксперт.

Джонсон отметил, что посредством развязывания войн Североатлантический альянс сможет оправдать свое существование. По словам экс-аналитика ЦРУ, именно по этой причине блок планирует обосноваться на Ближнем Востоке.

В совместной декларации членов альянса говорится, что НАТО усилит подход к южному направлению, откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.

НАТО