Головченко прибыл с официальным визитом на Кубу

Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром приземлилась в Международном аэропорту имени Хосе Марти. В Гаване у главы белорусского правительства запланирован ряд важных встреч для развития всестороннего сотрудничества с Кубой.

Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжится на Кубе, далее запланирован еще визит в Никарагуа. По словам Романа Головченко, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.