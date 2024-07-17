Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром приземлилась в Международном аэропорту имени Хосе Марти. В Гаване у главы белорусского правительства запланирован ряд важных встреч для развития всестороннего сотрудничества с Кубой.
Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжится на Кубе, далее запланирован еще визит в Никарагуа. По словам Романа Головченко, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.
Головченко прибыл с официальным визитом на Кубу
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с официальным визитом на Кубу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром приземлилась в Международном аэропорту имени Хосе Марти. В Гаване у главы белорусского правительства запланирован ряд важных встреч для развития всестороннего сотрудничества с Кубой.