В Грузии высказались о сроках завершения конфликта на Украине

По его словам, если на выборах президента в США победят республиканцы, то конфликт может завершиться уже в январе.
По мнению политика, как только военные действия на Украине завершатся, недопонимание, существующее между Тбилиси и Брюсселем, а также Вашингтоном, исчезнет. Он заявил, что Грузия станет «совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики».
Ранее один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили сообщил, что после 2013 года Украина стала политическим заложником, избрав путь евроинтеграции, поэтому подобная ситуация очень опасна для Грузии.