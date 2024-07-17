Медведев позвал основателя Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

«Талант — это внутренние способности, проявляемые лицом вовне. То есть в нашем противоречивом человеческом мире. Поэтому — талант не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление», — заявил он.
Медведев привел в пример фигуры «отца ядерной бомбы» Роберта Оппенгеймера и композитора Рихарда Вагнера, творчество которого повлияло на немецкий национализм. По его словам, подобных личностей нельзя однозначно назвать гениями или злодеями, однако наибольшим уважением должна пользоваться деятельность, которая служит на пользу своей стране в трудное время.
«А тот талант, который кичится своей отстраненностью от Родины, зачастую просто поставлен на службу трусости и алчности его носителя. Даже если это бесспорный талант», — уточнил он.
Зампред Совбеза РФ отметил, что артисты, выступающие в зоне СВО, бескорыстно и с риском для жизни отдают свой талант родной стране.
«Я видел таких исполнителей там и знаю, о чем говорю. Они приезжают не за деньгами, медалями или почетными званиями. Они делают это потому, что осознают свой долг перед Родиной. Такая позиция заслуживает не только благодарности, но и восхищения», — добавил он.
Медведев также предложил сооснователю рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу дать концерт для участников специальной военной операции. Сам музыкант известен тем, что после 2022 года поступательно поддерживает РФ вопреки антироссийскому мейнстриму в западной политике и шоу-бизнесе.
«Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался в 2010) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — резюмировал он.
Полное интервью с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым читайте на сайте aif.ru.