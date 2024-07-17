Медведев позвал основателя Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

«Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался в 2010) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — резюмировал он.