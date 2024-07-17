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Медведев назвал нового генсека НАТО Рютте говорящим попугаем США

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лишь «разноцветный говорливый попугай», который послушно выполняет все указания США, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, преемник Йенса Столтенберга абсолютно несамостоятельный чиновник, который отличается русофобией и всячески демонстрирует дружбу с представителями киевского режима.

«Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона. Рютте сегодня — обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами. И поставили его новым генсеком именно как системного атлантиста и записного русофоба», — отметил зампредседателя Совбеза России.

Медведев выразил уверенность в том, что Рютте будет слепо поддерживать агрессивную политику альянса. При этом для России после смены генсека ничего не изменится, поскольку ключевые решения в НАТО принимаются не участниками альянса, а исключительно Соединенными Штатами.

Политик подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на кадровые перестановки в НАТО.

Медведев Дмитрий
НАТО