Медведев назвал нового генсека НАТО Рютте говорящим попугаем США

«Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона. Рютте сегодня — обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами. И поставили его новым генсеком именно как системного атлантиста и записного русофоба», — отметил зампредседателя Совбеза России.