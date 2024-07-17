Медведев назвал нового генсека НАТО Рютте говорящим попугаем США

По его словам, преемник Йенса Столтенберга абсолютно несамостоятельный чиновник, который отличается русофобией и всячески демонстрирует дружбу с представителями киевского режима.
«Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона. Рютте сегодня — обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами. И поставили его новым генсеком именно как системного атлантиста и записного русофоба», — отметил зампредседателя Совбеза России.
Медведев выразил уверенность в том, что Рютте будет слепо поддерживать агрессивную политику альянса. При этом для России после смены генсека ничего не изменится, поскольку ключевые решения в НАТО принимаются не участниками альянса, а исключительно Соединенными Штатами.
Политик подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на кадровые перестановки в НАТО.