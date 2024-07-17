Медведев рассказал, когда у России была возможность вступить в НАТО

«Шанс тогда был упущен. А события в Югославии и бомбардировки Белграда в нарушение всех норм международного права окончательно развеяли былые иллюзии. Хотя, говоря по правде, я думаю, что нас, как преемника Союза ССР, и в 1990-е не приняли бы в альянс. Страшно, опасно: ведь великая, хотя и ослабевшая держава, огромная, но непредсказуемая страна», — сказал Медведев.