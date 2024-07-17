Медведев рассказал, когда у России была возможность вступить в НАТО

«После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и факты».
Речь шла о том, чтобы найти возможность уйти от разделения Европы на противостоящие друг другу военные блоки, преодолеть последствия холодной войны, найти общую идею как основу укрепления коллективной безопасности, отметил Медведев.
«Шанс тогда был упущен. А события в Югославии и бомбардировки Белграда в нарушение всех норм международного права окончательно развеяли былые иллюзии. Хотя, говоря по правде, я думаю, что нас, как преемника Союза ССР, и в 1990-е не приняли бы в альянс. Страшно, опасно: ведь великая, хотя и ослабевшая держава, огромная, но непредсказуемая страна», — сказал Медведев.