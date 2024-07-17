CNN узнал, что Маск и сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты

По данным CNN, Маск был одним из нескольких людей, кто в последние минуты убеждал Трампа выбрать Вэнса. Еще одним таким человеком был Трамп-младший. По его словам, он сказал своему отцу за ужином: «Послушай, мне кажется, я видел его по телевизору. Я видел, как он вел дело против демократов. Я думаю, что никто не выразился более четко, и я думаю, что его история, его прошлое действительно помогли нам во многих областях, которые вам понадобятся».