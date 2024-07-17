Трамп заявил, что думает об ослаблении санкций против России

«Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», — сказал Трамп в интервью агенту Bloomberg, отвечая на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.
«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным очень хорошо ладили. Нам никогда не грозила война», — добавил Трамп, отметив, что если бы он был в Белом доме, конфликт на Украине никогда не начался.
Ранее высокопоставленный функционер Республиканской партии, принимающий участие в национальном съезде Республиканской партии в городе Милуоки, сообщил корреспонденту ТАСС, что Трамп будет готов вступить в диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо посредников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников, но при условии достижения своих целей. 14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.